Ritorna l’ora solare e da domani si dormirà un’ora in più. Questa notte alle 3 bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio ( o controllare che i dispositivi digitali si siano aggiornati correttamente). Un cambio che ci farà dormire 60 minuti in più, avremo un’ora di luce in più al mattino presto ma la perderemo al pomeriggio. L’ora solare resterà in vigore fino a marzo 2023quando nella notte tra il 25 e il 26 si farà di nuovo il cambio.

» leggi tutto su www.riviera24.it