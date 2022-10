Spezia-Fiorentina, le probabili formazioni: Reca torna dall’inizio, Gyasi confermato

Ancora 3-5-2 o ritorno al 4-3-3? È questo il dubbio maggiore per Luca Gotti in vista della partita di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il ko di Salerno di sabato scorso. Il tecnico dovrebbe riconfermare la difesa a tre, Nikolaou, Kiwior e Ampadu davanti all’ex di giornata Dragowski, che con i viola ha un conto in sospesa. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Arek Reca sulla sinistra, dopo lo spezzone dell’Arechi, con Agudelo, Bourabia ed Ekdal nel mezzo e con Holm, favorito su Amian per completare il reparto. In avanti, pochi dubbi per Gotti, che in conferenza ha confermato la presenza di Gyasi: con il ghanese spazio a Nzola, che non si tocca. Nella ripresa, poi, occasione per Verde, per Maldini e, chissà, anche per Leo Sanca.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola.

Allenatore: Luca Gotti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com