Una volenterosa Cestistica Spezzina non riesce a superare Patti

Seconda sconfitta stagionale per la Cestistica, che cade 68-55 sul campo di Patti. Le spezzine, ancora prive di Castellani che ha viaggiato comunque con la squadra senza però poter giocare, erano riuscite ad indirizzare la partita a proprio favore a metà terzo quarto, dopo un inizio di gara scoppiettante ma col recupero quasi immediato dell’Alma Basket, capace poi di sprintare per il sorpasso. Le bianconere sono state inoltre condannate dalle cattive percentuali al tiro, soprattutto da oltre l’arco e ai liberi, rispettivamente 21% e 46% (il 6/13 dalla lunetta ha un peso rilevante). In doppia cifra Pini e Templari, entrambe con 10 punti, mentre Patti ha avuto a suo favore una prestazione monstre di Allegra Botteghi, autrice di una gara da 27 punti e 17 rimbalzi. Con un elemento in meno nelle rotazioni, le ragazze di coach Corsolini finiscono anzitempo la benzina, subendo nel finale la maggiore aggressività dell’Alma Basket che prende vantaggio in doppia cifra senza più voltarsi indietro. Il bilancio diventa così 2-2 con 4 punti per la Cestistica, che resta a metà classifica con un folto gruppo di squadre. Il prossimo impegno sarà domenica 6 novembre al PalaMariotti, dove arriverà Umbertide, ospitata nel torneo Siram Veolia ma mai affrontata in quei due giorni.

