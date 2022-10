Varese Ligure: Grave incidente, don Mauro Gandolfo ricoverato al San Martino

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

Don Mauro Gandolfo si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San

Martino di Genova a causa di un aneurisma ed un conseguente incidente in bicicletta. Il

fatto è accaduto oggi nella zona di Varese Ligure. Don Gandolfo, soccorso dal personale

medico, è stato poi trasferito in elicottero al Pronto Soccorso del nosocomio genovese,

dove si trova tuttora.

La Comunità diocesana in queste ore lo custodisce nella preghiera.

Seguiranno aggiornamenti.

