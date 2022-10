Ventimiglia, incidente sul cavalcavia: operata la 18enne Sofia. «Sto bene, mi sento rinata»

Ventimiglia. E’ fuori pericolo Sofia Palla, la 18enne rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto il 26 ottobre scorso sul cavalcavia di Roverino, a Ventimiglia, in cui ha perso la vita l’imprenditore cinese Youyue Zhou, 50 anni.

Sofia era alla guida di una Fiat Cinquecento e viaggiava in direzione monte, quando la sua auto si è scontrata frontalmente, per motivi ancora in fase di accertamento, contro la Mercedes Ml su cui viaggiavano tre cittadini cinesi. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi, tanto che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

