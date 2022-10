Amatori Savona, la tripla di capitan Sansalone vale la vittoria all’ultimo respiro

Savona. Terzo successo in quattro giornate. L’Amatori Pallacanestro Savona, battendo l’Aran Cucine Panthers Roseto, si conferma nel gruppetto di squadre che conduce il girone Sud della Serie A2.

Inizio di partita in cui Savona parte forte; come sempre la prima a scaldarsi è Pobozy, subito seguita da Salvestrini che piazza la tripla del +5 per le locali. Attacchi piuttosto confusi invece per la squadra ospite, che prova ad imporre il suo ritmo rapido ed incalzante ma spesso si ritrova chiusa dalle maglie bianche della difesa. I primi cinque minuti di gioco scorrono senza grossi sussulti; da segnalare l’ottima vena offensiva di Kelly da una parte e Zanetti dall’altra. Nella seconda parte del parziale Roseto si piazza a zona e contiene meglio gli attacchi biancorossi. Si va al primo mini riposo sul 12-9.

» leggi tutto su www.ivg.it