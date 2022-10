Automobilismo/ Polini vince lo Slalom “Chiavari – Leivi”

Da Emilio Burlando – Auto – Scuderia Sport Favale 07

Già vincitore nel 2019, il busallese Alessandro Polini si è aggiudicato l’11^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, organizzato dalla Scuderia Sport Favale 07. Il portacolori della Scuderia Valpolcevera, al volante della sua Polini 01 Bmw, si è imposto con pieno merito, dopo aver primeggiato in tutte e tre le manche di gara. Polini, sul traguardo finale, ha preceduto due alfieri del sodalizio organizzatore, Luca Veldorale (Radical SR4 1400), giunto ad un soffio dal vincitore, e Gianluca Ticci (Fiat X1/9 2000). In quarta e quinta posizione assoluta finale sono giunti, rispettivamente, altri due piloti della Scuderia Valpolcevera, Giacomo Gozzi (Radical SR4) e Daniele Patete (Fiat X1/9 2000). La “top ten” finale della gara è stata completata dai piazzamenti, nell’ordine, di Roberto Risso (Osella L.R.01), portacolori della New Racing for Genova, Giovanni Paone (Elia Avrio ST09), anche lui della Sport Favale 07, Damiano Furnari (BRC – New Racing for Genova), Luca Raspini (Peugeot 205 Rallye – BB Competition) e Silvio Salino (Peugeot 205 Rallye – Novara Corse).

