Camogli: “Un fiore per i nostri morti rimasti senza più un nome”

Da Isaura Brichetto, Presidente Comitato Camogli Caligo 22 febbraio 2021

Il nostro cimitero nelle giornate della commemorazione dei Defunti.

Non possiamo che constatare ancora una volta la nostra totale solitudine nel voler ricordare i cari coinvolti nel crollo del 22 febbraio 2021.

Tanti bei ciclamini nelle scale del nostro cimitero, ma davanti a quella porta della camera mortuaria il vuoto, completamente spoglia. Lì giacciono in sacchetti neri da ormai 20 mesi i resti, purtroppo non identificabili, dei nostri cari che non riavranno mai un’identità. Abbiamo chiesto ai nostri iscritti e a chiunque volesse, di portare un fiore anche per loro che, come abbiamo ripetuto un sacco di volte, per alcuni sono solo ossa, per noi sono il nostro passato e la nostra storia.

