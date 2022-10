Eccellenza. È un Albenga da 9 in pagella. Buttu vuole il 10: “Vietato abbassare la guardia”

Arma di Taggia. “Sono contento per i ragazzi che mi hanno fatto entrare nella storia di questa società. Sarà una vittoria di pirro, ma 9 successi consecutivi in Eccellenza non ci sono mai stati. Non dobbiamo cullarci su questo ma, tuttavia, c’è da godersi questo momento per poi pensare alla Cairese: non abbiamo fatto ancora nulla” cosi ha iniziato la sua analisi Pietro Buttu dopo la gara esterna contro il Taggia.

Una partita veramente complicata, anche per via di un campo così duro che anche i giallorossi lo hanno patito, essendo una squadra tecnica e non riuscendo quindi ad esprimersi al meglio. Quindi c’era da fare la lotta e sfruttare le opportunità: l’Albenga ha fatto entrambe le cose ed ha marcato tre punti dal grande valore.

