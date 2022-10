Eccidio di San Colombano, Muzio: “Far memoria di volti e storie per completare la pacificazione nazionale”

San Colombano Certenoli. Il consigliere regionale Claudio Muzio è intervenuto stamane in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, nella sua veste di segretario dell’Ufficio di Presidenza, alla commemorazione dell’eccidio di San Colombano Certenoli del 30 ottobre 1944, quando 8 partigiani furono fucilati in località Pedagna come rappresaglia per l’uccisione del capitano della Monterosa De Kummerlin, avvenuta il precedente giorno 29 ottobre.

Presenti alla cerimonia il sindaco di San Colombano Certenoli Carla Casella, il sindaco di Ne Francesca Garibaldi, il sindaco di Leivi Vittorio Centanaro, il vicesindaco di Coreglia Daniela Queirolo, il vicesindaco di Castiglione Chiavarese Francesco Granara. Presente anche una rappresentanza dell’ANPI Chiavari, col presidente onorario Roberto Kasman.

