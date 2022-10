Lavagna: “Porto, produrrà ricadute finanziarie e turistiche per la città”

Per Lavagna la sentenza del Consiglio di Stato, che ribadisce il no alla proroga della gestione del porto agli attuali concessionari, segna una giornata di festa. Esistono diverse ipotesi, come l’indizione di un nuovo bando di gara, ma anche la possibilità che la gestione del porto possa essere affidata direttamente o attraverso una partecipata al Comune. Come avvenuto recentemente a Portofino, a Santa Margherita dove è stata sventata l’assegnazione ad un privato, a Chiavari.

Abbiamo chiesto un parere al sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante che ha esperienza specifica nel settore.

» leggi tutto su www.levantenews.it