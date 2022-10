Meno cento giorni al Festival di Sanremo, Morandi chiama Amadeus: «Questo la prende alla leggera»

Sanremo. «Ragazzi, devo dire una cosa importantissima ad Amadeus. Amadeus, senti, lo sai che mancano 100 giorni a Sanremo, lo sai?». Con uno sketch rilanciato su Instagram dal profilo ufficiale SanremoRai, Gianni Morandi, co-conduttore del Festival della Canzone Italiana, inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2023, che andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio, su Rai Uno e in Eurovisione.

Alla domanda di Morandi, Amadeus risponde: «No, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu. Ma 100 giorni sono tanti!». «Ma no, ma ci sono un sacco di cose da fare!», lo incalza il cantante, che aggiunge: «Le canzoni, i vestiti… ma come ti vesti?». «Non lo so in questo momento! – replica Amadeus – Le canzoni te le faccio sentire tra 100 giorni». Inizia così il vero e proprio countdown: «100 giorni, 99, 98, 97, 96, 95… questo la prende alla leggera, io non lo so».

