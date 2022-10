Portofino assediata, tappa d’obbligo del turismo internazionale

Portofino come Roma, Firenze, Venezia o Pompei, è una tappa d’obbligo del turismo internazionale. Chi passa per la Liguria non può sottrarsi al suo fascino. E così durante il ponte dei Santi, con una Liguria gettonatissima, Portofino viene presa d’assalto dai turisti: in battello, in bus, in auto, a piedi, in bici o monopattino; anche attraverso i sentieri del parco. Posteggio naturalmente esaurito, ma non c’è fretta, prima o poi un posto si libererà. Tanti italiani, tantissimi stranieri. A contare non è la presenza di eventuali vip, ma il richiamo di turisti che amano la bellezza del luogo, la liricità del binomio monte-mare declinato in colori bellissimi. Contenti di far parte di una coralità che apprezza le mete incontaminate.

In un clima di festa un episodio spiacevole: una persona che alle 15.17 ha tentato il suicidio in piazza Libertà; intervento di Croce verde di Santa Margherita e carabinieri.

