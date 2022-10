Progetto Liguria: dall’Amerigo Vespucci ai cavalli selvaggi

Da Studio Comunica

­Prende forma “Progetto Liguria”: una fiction in dieci episodi, costruita con i moderni codici cinematografici e d’intrattenimento, che sarà girata nei luoghi più suggestivi della regione, in modo da unire una trama coinvolgente alla scoperta di eccellenze locali.

Oggi il lancio, nella cornice di Villa Bombrini a Genova, in collaborazione con la Fondazione Genova Liguria Film Commission, alla presenza dei rappresentanti della casa di produzione cinematografica genovese Studio Comunica, che due anni fa ideò questa serie con l’intento di valorizzare un territorio prezioso.

L’iter venne interrotto dalla pandemia: dopo lo stop imposto dal Covid, oggi finalmente si concretizza la volontà di riprendere il progetto in versione ampliata per un rilancio delle attrattive regionali che coinvolga anche le comunità, contribuendo a diffonderne ulteriormente la conoscenza senza confini.

