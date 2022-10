Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Il consigliere regionale Claudio Muzio è intervenuto stamane in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, nella sua veste di segretario dell’Ufficio di Presidenza, alla commemorazione dell’eccidio di San Colombano Certenoli del 30 ottobre 1944, quando 8 partigiani furono fucilati in località Pedagna come rappresaglia per l’uccisione del capitano della Monterosa De Kummerlin, avvenuta il precedente giorno 29 ottobre.

