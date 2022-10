Siamo tutti altaresi, vicino a un paese che lotta per sopravvivere. Meno Soprintendenza, largo al tritolo

Altare. Siamo tutti altaresi. Dobbiamo raccogliere in massa (noi cerchiamo di fare la nostra parte) il grido di dolore che arriva dalla gente di un paese che lotta per poter lavorare, in qualche caso per sopravvivere, oppresso dal caso dell’ex Savam a un mese dalla chiusura di via XX aprile e con prospettive ancora molto, troppo incerte sulla sua riapertura.

Andando al nocciolo del problema (le puntate precedenti possono essere consultate su IVG grazie ai documentati servizi delle nostre Enrica Bertone e Giorgia Scalise), i rappresentanti degli enti che si sono riuniti venerdì scorso per l’opportuna iniziativa del sindaco Briano dovevano sostanzialmente verificare se e a quali condizioni la Soprintendenza sia graziosamente disponibile a concedere che l’ex Savam si possa abbattere in toto o almeno parzialmente, in modo da far uscire Altare da un incubo. Meno opportuno, da parte del sindaco, aver detto che gli altaresi avrebbero dovuto pagare il suolo pubblico per aver esposto uno striscione con la scritta “Dopo 30 anni vogliamo risposte”. Non sappiamo se per questo si sia scusato con i suoi cittadini.

