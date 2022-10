Tennis Club Genova1893, presentate le due squadre di Serie A1

Genova. Continuare a portare in alto il nome di Genova in tutta Italia, sia nel campionato maschile sia in quello femminile. È l’obiettivo del Tennis Club Genova 1893, che ieri pomeriggio ha presentato le squadre che partecipano al campionato di Serie A1 alle istituzioni, ai soci e alla stampa all’interno della club house del circolo, nel pieno centro città.

“Ci presentiamo ai nastri di partenza di questa stagione con rinnovate ambizioni – ha detto il presidente della società, Rodolfo Lercari – e con l’orgoglio di rappresentare il club più antico d’Italia e fra i più antichi d’Europa, fra i primi a puntare sull’agonismo dai giovani sino alla Serie A1, dove dal 2012 milita la squadra femminile e dal 2013 quella maschile. E anche questo è motivo di grande soddisfazione per me e per tutto il consiglio direttivo: così tanti anni di militanza nel massimo campionato nazionale non sono un frutto del caso, ma di una programmazione portata avanti nel corso del tempo anche grazie al decisivo contributo dei nostri sponsor, che siamo chiamati a ringraziare ancora una volta. Sarà difficile replicare la stagione 2014, quando vincemmo lo scudetto con la squadra femminile e arrivammo secondi con quella maschile, perdendo solo al doppio di spareggio contro l’Aniene. Tuttavia siamo fiduciosi di poter dire la nostra ad alto livello e in tal senso rivolgo un in bocca al lupo e un grazie per il loro impegno a tutti i nostri atleti”.

