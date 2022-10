Caldo record in Liguria, ora cambia tutto: forti piogge in arrivo e temperature giù di 10 gradi

Genova. L’ottobrata da record in Liguria ha le ore contate: già dal 1° novembre sono previsti in arrivo temporali e a partire da giovedì si attende il passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge diffuse con possibili effetti importanti al suolo. È quanto prevedono i meteorologi di Arpal, confermando però che questa “estate fuori stagione”, benché sul punto di volgere al termine, non ha precedenti nella storia.

I valori registrati ieri parlano da soli: 30,5 gradi a Ellera (Savona), 30,4 gradi a Castelnuovo Magra, 30 gradi a Luni, 29,4 gradi a Sciarborasca che segna il primato per la provincia di Genova. Nello storico di Arpal spiccano i 31,6 gradi di Rapallo il 4 ottobre 2018 e i 31,1 gradi di Cisano sul Neva il 2 ottobre 2014. Non certo alle soglie di novembre.

