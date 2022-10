Fuga di gas a Molini, appartamento salta in aria. Mobilitazione di soccorsi

Molini di Triora. Esplosione causata da una fuga di gas a Molini provoca almeno sei feriti. È mobilitazione di soccorsi questo primo pomeriggio in alta valle Argentina. Stando a un primo bilancio, sono diverse le persone ustionate, non gravemente, da un’esplosione avvenuta intorno alle 14 in via Marconi, non lontano dalle scuole. Sul posto si stanno recando diverse ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e due elicotteri di soccorso, Grifo del 118 e Drago dei vigili del fuoco. Presenti i carabinieri.

+++Notizia in aggiornamento+++

