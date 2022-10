Gotti al momento non rischia, a gennaio si andrà a caccia di un attaccante

Quattro ko nelle ultime cinque uscite e un solo punto conquistato in un mese, ma Luca Gotti al momento non rischia la panchina. Il tecnico dello Spezia resta saldamente al suo posto, con la dirigenza che non ha in mente alcun ribaltone nonostante i risultati negativi dell’ultimo periodo. Lo Spezia c’è e la prestazione contro la Fiorentina lo ha dimostrato. La squadra è in crisi di risultati ma non è disunita, offre sempre la prestazione e, a conti fatti, ha anche un piccolo debito con la fortuna, motivo per cui la posizione dell’allenatore delle Aquile resta al momento salda sulla panchina del club di Via Melara, anche se le ultime tre partite prima della sosta per il Mondiale potrebbero portare ad ulteriori riflessioni nel periodo senza Serie A. La trasferta di San Siro contro il Milan sarà un duro ostacolo per le Aquile che poi chiuderanno l’anno contro l’Udinese in casa e a Verona, in un vero e proprio scontro diretto. Due match ostici ma alla portata per la squadra di Gotti, chiamata ad una riscossa anche in termini di punti.

La pausa di novembre anticiperà poi i piani sul mercato della dirigenza, che ha già ben chiaro come muoversi in gennaio. Se la difesa non verrà toccata e non prevederà alcuna cessione, la carenza di gol si è rivelata essere un problema e per questo nelle idee della società c’è quella di andare ad acquistare un attaccante nella finestra di riparazione. In attesa della miglior condizione di Verde e del ritorno al gol di Gyasi, le Aquile non possono affidarsi solo ed esclusivamente a M’Bala Nzola, che sta tenendo delle grandi medie realizzative, ma a cui non si può chiedere di sorreggere interamente il bottino di reti di una squadra. Oltre al reparto offensivo, la dirigenza ha intenzione di mettere mano anche a centrocampo, dove si andrà alla caccia di due profili, un regista e una mezzala, che in questo momento stanno mancando, complici anche gli infortuni di Bastoni e di Kovalenko. La proprietà è pronta a mettere a disposizione il budget adeguato per puntellare la squadra e regalare a Gotti la miglior rosa possibile per conquistare una salvezza, che vedrà lottare in maniera serrata almeno cinque-sei squadre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com