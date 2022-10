Governo Meloni, Branca (Sinistra Italiana): “Il primo consiglio dei ministri indica la direzione della destra-destra”

Liguria. “Noi per la verità non avevamo alcuna illusione che potesse essere differente, ma questo primo consiglio dei ministri è davvero simbolico del passo e soprattutto della direzione imboccata da questo Governo di destra-destra”. Lo afferma in una nota Maria Gabriella Branca, responsabile giustizia di Sinistra Italiana.

“La presidenza (o anch’essa si dovrà declinare al maschile?) del Consiglio ha inserito all’ordine del giorno ‘il decreto legge ‘Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali e ‘varie ed eventuali’”.

