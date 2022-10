Il ‘farm team’ dell’Hockey Sarzana si fa raggiungere solo nel finale dal Forte dei Marmi

Non sono mancate certamente le emozioni alla pista del Vecchio Mercato dove i “ragazzini terribili” del Gamma Innovation Sarzana, guidati magistralmente da Paolo De Rinaldis dalla panchina, sono stati raggiunti solo nel finale dal quotato Forte dei Marmi. Un folto pubblico entusiasta ha sorretto i giovani rossoneri per tutta la gara. Una formazione, quella sarzanese, composta per nove decimi da atleti usciti dal vivaio della società di Piazza Terzi, un solo “straniero” Mirko Tognacca ma oramai sarzanese di adozione per come si sta ambientando nel gruppo e nella città. “Sono entusiasta per il risultato e per il numeroso pubblico presente al Vecchio Mercato che ha spronato i ragazzi per tutta la gara, il Forte dei Marmi è una grandissima squadra, noi invece continuiamo con il nostro progetto che è quello di far crescere i giovani della cantera. La serie A2 per noi è di vitale importanza, ha il compito di far crescere definitivamente tutti i nostri ragazzi che in questi anni hanno fatto tutta la trafila nelle giovanili, onorando la maglia e facendo sacrifici. Vogliamo preparare il cambio generazionale, un progetto societario importante in cui ho coinvolto mister Paolo De Rinaldis e Matteo Pistelli, che è il capitano, nonché il vice allenatore e il punto di riferimento per questi ragazzi”. Per il “farm team” rossonero questa è la terza partita nel girone di Coppa Italia nella prima gara la formazione rossonera è stata sconfitta al Pardini Sporting Center dalla Rotellistica Camaiore dopo essere stata in vantaggio sino a dieci minuti dalla fine e nella seconda partita ha impattato a Viareggio contro la Pumas Viareggio. (nella foto la formazione di serie A2 del Gamma Innovation Hockey Sarzana)

COPPA ITALIA SERIE A2

GAMMA INNOVATION H.SARZANA – SGS SERVIZI VERSILIA H.FORTE = 4-4 (3-2, 1-2)

GAMMA INNOVATION H.SARZANA: Venè, Rispogliati, Pistelli (C), Angeletti, Tognacca – Lavagetti, Baldocchi, Ungari, Del Gatto, Andreoni – Allenatore Paolo De Rinaldis

SGS SERVIZI VERSILIA H.FORTE: Bertozzi (C), Chereches, Petrocchi, Lombardi, Poletti – Ballestero, Giovannelli, Bicicchi, Cacciaguerra, Ciupi – Allenatore Massimo Mori

Marcatori: 1t: 2’19” Poletti (F), 5’05” Tognacca (S), 9’05” Rispogliati (S), 14’55” Lombardi (F), 23’10” Pistelli (S) – 2t: 16’52” Ungari (S), 21’30” Cacciaguerra (F), 24’13” Lombardi (F).

Espulsioni: 1t: 18’02” Bicicchi (F) – 2t: 6’14” Chereches (F).

Arbitro: Massimo Nucifero di Viareggio (LU)

