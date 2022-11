Infortunio a Bocca di Magra, lavoratore al San Martino in codice rosso

Infortunio sul lavoro questa mattina a Bocca di Magra. Un uomo di 44 anni ha riportato un trauma al piede sinistro rimasto schiacciato sotto lo stabilizzatore di una gru. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del fuoco, Croce rossa di Ameglia, Polizia locale, Carabinieri e l’automedica Delta 1.

Il personale sanitario dell’automedica giunto sul posto, ha subito constatato l’amputazione del III, IV e V dito del piede sinistro e una lesione da strappamento e schiacciamento del metatarso dello stesso piede. In contemporanea la centrale operativa della Spezia vista la gravità delle lesioni riportate ha attivato l’elicottero Drago da Genova che ha preso in carico il paziente e lo ha trasportato in codice rosso all’Ospedale San Martino di Genova.

(immagine di archivio)

