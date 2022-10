Nel week end va in scena la “Castagnata delle famiglie” a Cassego

Continua nella casa diocesana di Cassego, in alta Val di Vara, il periodo delle castagnata: momenti di svago e di buon cibo uniti alle riflessioni sulla propria vita e sulla propria fede. Quest’anno sono due i motivi che spingono in molti a partecipare: la ripresa degli incontri a Cassego dopo la parentesi “pandemica” dei due anni precedenti e poi, in particolare, il cinquantesimo di attività del centro diocesano “San Pio X”, tuttora diretto da don Paolo Costa che gli aveva dato avvio nell’ormai lontano 1972. Sabato e domenica prossimi sarà dunque la volta della “castagnata delle famiglie”, una “due giorni” organizzata dall’ufficio diocesano di Pastorale familiare diretto da don Roberto Poletti. Il programma prevede l’arrivo a Cassego attorno alle 15 di sabato: subito ci sarà la ricerca delle castagne nei boschi circostanti. Alle 17 rientro alla casa, anche perché comincerà il buio, e si potrà così assistere ad una proiezione cinematografica. Dopo la cena, alle 20.30, serata in amicizia. La “due giorni” prosegue domenica con la recita comunitaria delle Lodi, alle 8.15, cui seguirà una passeggiata. Alle 11.30 Messa con meditazione, quindi il pranzo e, dopo le 14, “castagne e frittelle” per tutti. La quota per chi si ferma a dormire, dalla cena del sabato al pranzo della domenica è di 30 euro a persona, 15 per i bambini sino a dieci anni. Dieci euro invece per il solo pranzo della domenica. Le prenotazioni vanno fatte entro domani, lunedì 31 ottobre, telefonando al numero 351.5042844 o scrivendo a info@pastoralefamigliasp.it.

L’articolo Concerto di corali alla parrocchia della “Neve” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com