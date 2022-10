Pesca/ Lago di Bellaria, gioia e dolori ai liguri

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma. Chiavari

Il Lago Bellaria dona gioia e dolori ai colori liguri, nelle supersfide del Club Azzurro Master di pesca a mosca e nelle ultime prove in lago dalla barca di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. Un percorso lunghissimo partito dal Campionato Italiano per i due portacolori liguri rimasti in gioco, ed entrati a far parte del Club Azzurro, a son di vittorie, Carlo Sciaguri del FlyClub Genova e Claudio Marino della FIMA/Garbolino Chiavari.

Gioia per Carlo Sciaguri che ha saputo esprimere al meglio la pesca dalla barca, difendendosi con piazzamenti di alta classifica nelle difficili prove, raccogliendo un totale di 33 penalità e la quarta posizione assoluta in classifica che gli concede di vestire la Maglia azzurra nella Nazionale Master del 2023.

