Promozione, il Soccer Borghetto si affida all’entusiasmo di Cattardico: “Situazione ideale per rientrare. Sassolini dalle scarpe? Non sono il tipo”

Borghetto Santo Spirito. “In futuro dovrò ponderare bene le scelte per affrontare un progetto serio, circondato di persone che sappiano di calcio. Se così non fosse non avrei problemi a rimanere fermo, non sono uno di quegli allenatori che prega per farsi chiamare, senza alcuno sponsor: chi mi vuole sa che prende Cattardico, punto e basta“.

Così diceva Cristian Cattardico in un‘intervista di febbraio scorso, a qualche mese dal suo allontanamento dal Savona. Insomma, dal Vecchio Delfino a sostituto di Giancarlo Delfino: il “mago” è rientrato in panchina, è il nuovo allenatore del Soccer Borghetto.

