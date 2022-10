Santo Stefano al Mare, weekend di dolcezza con il campione del mondo di pasticceria

Santo Stefano al Mare. A lezione di cioccolato e di pasticceria: il campione del mondo Giuseppe Russi per tre giorni a Santo Stefano in una full immersion di “dolcezze” da Chocolat.

«Faccio il pasticcere, ho vinto la coppa del mondo di pasticceria nel 2017 e sono un formatore per aziende e pasticcerie. Qui sono con amiche e colleghe che hanno voluto approfondire la pasticceria moderna. Abbiamo preparato monoporzioni, lievitati in chiave moderna per le colazioni, bilanciamento di ricette e abbiamo visto la parte estetica, che è fondamentale perché deve rispecchiare il dolce stesso» commenta il pasticcere pugliese. Giuseppe Russi, oltre ad avere una sua personale boutique in provincia di Taranto, ha vinto per tre volte il campionato italiano e nel 2017 si è aggiudicato anche il titolo mondiale.

