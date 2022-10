Sempre più abbonati ai bagni San Nazaro, ma sul futuro pende l’incognita Bolkestein

Genova. Abbonati in continua crescita, conti tornati in attivo, nuovi clienti non solo tra i genovesi ma anche tra i turisti. È il bilancio dei Bagni San Nazaro, unico stabilimento balneare direttamente gestito dal Comune di Genova attraverso la società partecipata Bagni Marina Genovese, dettagliato oggi in commissione consiliare dal presidente Daniele Camino.

Un faticoso percorso di risanamento, dopo avere sfiorato il baratro, che adesso potrebbe scontrarsi col decreto Concorrenza del governo Draghi che impone di mettere tutte le concessioni a gara entro il 2023, come previsto dalla direttiva europea Bolkestein. Sempre che il nuovo esecutivo non riesca a cambiare le carte in tavola.

