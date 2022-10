Serie C Silver, pokerissimo del Sestri: superato il My Basket

Genova. La Pallacanestro Sestri mette la quinta in Serie C Silver. Gli uomini di coach Guida ritornano romanticamente in quello che è stato per anni il palazzetto di casa, ovvero il PalaFigoi, trovando i due punti nella sfida contro il My Basket Genova di coach Innocenti e rimanendo dunque in testa alla classifica insieme al CUS Genova.

Avvio convincente da parte dei Seagulls, bravi ad affrontare al meglio la difesa a zona 1-3-1 impostata dai padroni di casa. Sestri ingrana, inizia a trovare buoni tiri e difende forte, chiudendo la prima frazione sul 17-17. Piccolo blackout a inizio secondo quarto, con i sestresi che però riprendono subito la strada trascinati da due ottimi Cavallaro e Pittaluga, nonché da una prestazione di squadra importante che conduce i Seagulls sul +5 all’intervallo lungo.

