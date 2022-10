Tiro con l’arco, savonesi protagonisti a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Il weekend di sabato 22 e domenica 23 ottobre ha visto impegnati molti arcieri liguri nella gara indoor disputata a San Bartolomeo al Mare.

Ancora una volta i giovani arcieri savonesi non hanno deluso le aspettative. Nella categoria Giovanissimi femminile Viola Rizzo della Compagnia Arcieri 5 Stelle ha conquistato il primo posto con un punteggio di 500 punti seguita da Margherita Maccario dell’Archery Club Ventimiglia con 472 punti e Tilda Pesce degli Arcieri La Fenice d’Oro con 467 punti; quarto posto per Alida Clara Grasso (Arcieri La Fenice d’Oro) e sesto posto per Alys Longo degli Arcieri Granatiere.

