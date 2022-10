Traffico, parcheggi dell’Acquario completi già di prima mattina: code in via Gramsci

Genova. Lunghe code tra la Commenda e Caricamento in direzione del levante questa mattina per il forte afflusso di auto nella zona del porto antico e dell’acquario. I parcheggi in quell’area sono andati presto esauriti e come spesso avviene gli automobilisti restano imbottigliati perché non sanno precisamente dove dirottare l’auto alla ricerca di altri stalli di sosta.

Prosegue quindi anche oggi l’assalto dei turisti alla struttura di Costa Edutainment che in questo ponte festivo conta di chiudere il bilancio con oltre 20mila visitatori.

