Violenza di genere, il Questore: “Nel savonese ammonimenti quintuplicati in un anno e recidivi in calo, prevenire si può”

Savona. “La statistica criminale ci dice che, nel 75% dei casi, dalle violenze in famiglia si arriva al femminicidio. Per questo stiamo intensificando gli ‘ammonimenti del questore’, uno strumento di prevenzione unico associato al cosiddetto Protocollo Zeus. Un modello che abbiamo esportato in Europa”. A raccontarlo in una lunga intervista all’Ansa è Alessandra Simone, questore di Savona e ideatrice del “Protocollo Zeus” che ha l’obiettivo di prevenire la violenza di genere intervenendo su chi maltratta già dopo i primi episodi, prima che avvenga l’escalation tipica delle situazioni che sfociano in tragedia.

Arrivata a Savona a gennaio, Simone ha subito intensificato la prevenzione aumentando drasticamente gli ammonimenti del questore: erano stati 11 nel 2020 e 2021, sono già 46 quest’anno. “Entro l’anno – annuncia – stimiamo che i provvedimenti saranno quintuplicati nella provincia di Savona“. Decisiva la divulgazione tra i cittadini, in particolare, dell’ammonimento per violenza domestica, unico strumento che non richiede una denuncia di parte ma che può essere proposto da chiunque: “Amici, vicini di casa o medici possono segnalare situazioni che appaiono potenzialmente preoccupanti” spiega il Questore.

