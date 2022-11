2 novembre, a Genova aperti i 35 cimiteri cittadini: potenziato il servizio di trasporto pubblico

Genova. Anche se sotto la pioggia – con l’allerta gialla dalle 18 di oggi alle 14 di domani – resteranno aperti con orario 7.30 – 16.30 (ultimo ingresso, chiusura dei cancelli alle 17) i 35 cimiteri della città di Genova. Già oggi il flusso di persone nei campisanti, dal monumentale Staglieno ai piccoli spazi nei quartieri collinari, è aumentato considerevolmente ma è con il 2 novembre che si celebra la commemorazione dei defunti.

Già da questa mattina in via Porta degli Angeli, davanti al cimitero della Castagna, è stato istituito il transito veicolare a senso unico in direzione levante fino a via Mura di Porta Murata per agevolare l’accesso delle auto. Ma per chi è diretto nei cimiteri più frequentati si consiglia l’utilizzo dei trasporti pubblici che, per l’occasione, sono anche stati potenziati.

» leggi tutto su www.genova24.it