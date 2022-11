Bestagno ricorda i caduti di tutte le guerre

Pontedassio. La comunità di Bestagno, frazione del Comune di Pontedassio, ha voluto ricordare i caduti di tutte le guerre, rendendo onore agli operatori di pace, citati nel Vangelo delle Beatitudini odierno, in modo particolare gli Alpini che in molteplici circostanze hanno sacrificato la loro vita per la Patria e per il servizio al bene comune.

La cerimonia presso il monumento è stata resa possibile grazie alla sezione Alpini di Pontedassio che ha curato l’ evento, in collaborazione con il Comune.

