Chiavari: l’omaggio di due reliquie di Papa Wojtyla alla Diocesi

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

«Grazie per il dono delle reliquie di San Giovanni Paolo II che nel 1998 fece visita alla

nostra amata Diocesi e che proprio il 1 novembre 1946 fu ordinato presbitero».

Con queste parole il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha salutato il Vescovo

emerito di Ventimiglia-Sanremo, mons. Alberto Maria Careggio, all’inizio della Concelebrazione Eucaristica che si è tenuta questo pomeriggio in Cattedrale durante la quale mons. Careggio, già pastore della Chiesa chiavarese, ha donato due reliquie di San Giovanni Paolo II: una casula che Papa Wojtyla indossò più volte a Combes nel suo primo soggiorno in montagna e una ciocca di capelli del Santo custodita in un reliquiario settecentesco acquistato appositamente in Polonia.

«Grazie per il lungo e fecondo ministero svolto a favore della Chiesa che è in Chiavari –

ha aggiunto mons. Devasini -. Custodiremo queste reliquie con grande affetto e devozione. In occasione dell’Angelus nella Solennità di tutti i Santi del 1986, Giovanni Paolo II si esprimeva così: “Ogni santo è una piccola luce, ma irripetibile. Ha vissuto fino in fondo la propria chiamata ad essere pienamente se stesso, secondo l’originalità stupenda che il Creatore aveva posto in lui. Ora, unito misteriosamente al coro di miriadi di altri fratelli, illumina lo scenario a volte così scuro di questo mondo, e lo invita a sperare, ad avere fiducia, testimoniandogli come la santità di Dio non si smentisce, non cessa di comunicarsi, di associare a sé uomini e donne semplici, ricchi solo di una disarmata disponibilità, di un umile, trasparente abbandono”.

» leggi tutto su www.levantenews.it