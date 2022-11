Covid, in Liguria calo dei ricoveri ma i nuovi contagi continuano a salire: +856 in un giorno

Genova. Diminuiscono, in Liguria, gli ospedalizzati a causa del virus ma i nuovi casi tornano a salire: dopo giorni in cui erano rimasti sempre sotto quota 500 sono diventati 856 nelle ultime 24 ore a fronte di 6916 tamponi, di cui 1139 molecolari e 5777 antigenici. Sono i dati forniti da Alisa/Regione in flusso per il ministero della Salute.

Il tasso di positività, che era sceso sotto il 10% e schizzato a 12,37%. I guariti però sono 1559 quasi il doppio dei nuovi casi e questo ha fatto sì che il numero dei positivi sia comunque fortemente in flessione. Ora i positivi sono 11255, 704 meno di ieri.

» leggi tutto su www.genova24.it