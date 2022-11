Esplosione in un appartamento nell’entroterra, sono 5 i giovani al Villa Scassi con gravi ustioni

Molini di Triora. Sono cinque i ragazzi ricoverati al centro grandi ustionati Villa Scassi di Genova a causa dell’esplosione avvenuta ieri all’interno di una palazzina a Molini di Triora, nell’imperiese, a causa di una fuga di gas

Come riporta Riviera24, ieri sera anche S.V., 19 anni di Riva Ligure, è stata trasferita presso il centro genovese. Inizialmente trasportata all’ospedale di Imperia, la giovane è stata poi trasferita nel centro grandi ustionati e chirurgia plastica genovese, dove è stata intubata. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 20 per cento del corpo, in particolare su mani, volto, collo e gambe.

» leggi tutto su www.genova24.it