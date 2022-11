Federico Sirianni al Club One Eight di Sarzana

Continua la programmazione musicale del giovedì sera al Club One Eight in Piazza San Giorgio a Sarzana in collaborazione con Associazione Surus. Questo giovedì 3 novembre sarà Federico Sirianni , il pluripremiato cantautore genovese autore di cinque dischi e un libro pubblicati, l’ospite della serata musicale!

Il suo ultimo album “Maqroll” è ispirato alle avventure e ai naufragi del marinaio gabbiere raccontato dallo scrittore colombiano Alvaro Mutis. “Maqroll” è il quinto disco di Sirianni che, nel suo quasi trentennale percorso artistico, è stato ospite giovanissimo al Premio Tenco, ha vinto il Premio della Critica al Festival Musicultura di Recanati, il Premio Bindi e il Premio Lunezia Doc. Inoltre la canzone “Ascoltami o signore”, tratta dall’album “Il Santo”, ha ricevuto la Menzione Speciale del Club Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”.

