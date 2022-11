Franco Ballerini campione in tutto, presentazione al Museo del ciclismo

Il 19 novembre alle 16 il Museo del ciclismo “Adriano Cuffini”, in Via dei Pioppi 10 alla Spezia, ospita la presentazione del libro “Franco Ballerini campione in tutto” edito dal Regine Toscana. Il volume sarà presentato dall’autrice Caterina Benini e dal giornalista Roberto Checchi. Saranno presenti Sabrina Ricasoli Ballerini, moglie del campione e gli amici Luca Scinto e Lorenzo Bernucci. Il cantautore Massimiliano Bianchi eseguirà dal vivo il suo brano dedicato a Franco Ballerini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune della Spezia, si svolgerà alla presenza delle autorità.

Ingresso libero

Per informazioni e visite guidate

+39 3516292202 – asloreli@libero.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com