Imperia, sarà intitolata a Carlo Carli la Sala Consiliare della Sede degli Alpini

Imperia. Scrive Enzo Daprelà, Presidente Emerito della Sezione Alpini di Imperia «Il giorno 4 novembre al termine delle celebrazioni per la festa della Vittoria, dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, gli alpini della Sezione di Imperia dedicheranno la Sala Consiliare della Sede di Piazza Ulisse Calvi al Cavaliere del Lavoro e Alpino Carlo Carli. La cerimonia prevista per le 19,15 sarà preceduta dalla Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre che sarà celebrata alle 18,30 da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo di Albenga e Imperia nella chiesa dei Padri Minimi adiacente alla Sede e sarà animata dal Coro Sezionale Monte Saccarello».

Continua la nota stampa «L’intitolazione al Cav. Carli è un atto dovuto dal momento che il completo e bellissimo restauro dei locali che sono di proprietà comunale furono da lui fortemente voluti, intendendo così concretizzare il suo amore per il Corpo degli alpini e il suo attaccamento alla Sezione A.N.A. di Imperia. Chi entra per la prima volta in questo locale capisce subito che non è solo il frutto di un congruo finanziamento ma che è l’espressione dell’anima di chi l’ha ideata. Sui pannelli che ornano le pareti ci sono i profili delle Alpi Liguri e Marittime, i panorami e i colori delle Navette, segno di un amore sviscerato per le nostre montagne. Ci sono le parole della Preghiera dell’alpino, c’è la pietra, c’è il legno. Tutto quello che un alpino deve trovare in un posto per sentirsi bene. Per tutto questo gli alpini imperiesi gli saranno sempre grati, ma è per un’altra cosa che lo vollero loro Presidente Onorario: ha regalato la loro sua amicizia».

