Incomprensione sui posti letto con il ministero, il Comune deve revocare un progetto da 715mila euro sostenuto dal Pnrr

Il Comune della Spezia ha dovuto revocare nei giorni scorsi un progetto per favorire l’autonomia delle persone con disabilità finanziato con risorse del Pnrr. A causa della diversa interpretazione di un articolo del bando, infatti, il progetto di ristrutturazione di un immobile in Via Milano per un importo di 715mila euro non esaudiva completamente i requisiti per il finanziamento e pertanto l’amministrazione ha deciso di rinunciare all’impresa.

Nello specifico, su mandato della Conferenza di Distretto sociosanitario, è stata inoltrata richiesta di precisazioni al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avvertendo la “necessità di fare chiarezza su un dubbio, prima di procedere alla sottoscrizione”.

“Letta la risposta alla Faq – domanda 5 art. 4 – si ricava che i beneficiari del progetto devono essere 12 nell’arco del triennio e che il numero degli stessi può variare negli anni.

Questo distretto ha quindi presentato il progetto per 12 unità perché 12 saranno i progetti individualizzati.

Lo spazio abitativo che andremo a ristrutturare con l’apposito finanziamento Pnrr (costo unitario dell’investimento Azione Abitazione pari a 300.000 euro) avrà, però, 8 posti letto (3+5), perché si prevede un turn over che coinvolgerà i 12 beneficiari nel triennio”. Una richiesta, quella sul rispetto delle indicazioni ministeriali, che non ha però ricevuto risposta in tempi brevi, obbligando il personale dei Servizi sociali a interloquire telefonicamente con una dirigente del ministero. La risposta ricevuta a fine settembre è risultata molto chiara: “se 12 sono i beneficiari del progetto, 12 devono essere i posti letto negli alloggi indicati”.

Pochi giorni dopo i partner del progetto hanno preso atto della situazione durante una riunione nel corso della quale è stata anche fornita spiegazione della decisione di revocare il progetto. “In sede di progettazione aderire con 8 beneficiari avrebbe ridotto la quota di finanziamento per l’investimento e questo avrebbe determinato, secondo il partenariato, l’irrealizzabilità dell’opera.

D’altronde fare 12 posti avrebbe richiesto maggiori risorse economiche, che il partenariato non aveva.

Il progetto – prosegue il verbale della riunione – quindi era stato presentato per 12 beneficiari, pur avendo 8 posti letto, forti della Faq ministeriale – domanda 5 art. 4 – in cui il Ministero afferma che i beneficiari dovessero essere 12 nel triennio, mentre il numero di beneficiari ammessi potesse variare.

Questo ha fatto intendere che i beneficiari dovessero essere 12 alla fine del triennio, ma che dei posti letto alcuni dei 12 ne potessero usufruire

temporaneamente.

Purtroppo, la risposta del ministero non va in questa direzione. Pertanto così come stanno le cose i posti letto da crearsi in Via Milano dovrebbero essere 12… Condiviso quanto sopra tra le parti presenti e collegate online si conclude la riunione con l’imput di comunicare, come richiesto, al ministero che questo Distretto sociosanitario non può obbligarsi per la realizzazione dell’intervento previsto nella scheda progetto presentata nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 – Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale – Investimento 2”.

