L’impresa di due spezzini: da Lerici a Porto Venere e ritorno, circumnavigando le isole

Ventidue chilometri di bracciate in 6 ore e 32 minuti e un piccolo grande record da annoverare. Due nuotatori spezzini, Alessandro Giumelli e Franco Muscarà, hanno compiuto un’impresa a nuoto mai vista prima d’ora: partendo da Lerici, sono giunti a suon di bracciate sino a Porto Venere, hanno circumnavigato le isole dell’Arcipelago spezzino per poi puntare verso Tellaro e tornare infine al punto di partenza. I due atleti amatoriali, partendo di buon ora dalla cittadina del levante del Golfo, passando internamente alla diga foranea, hanno poi puntato verso l’estremità opposta ma non si sono fermati alla già impegnativa traversata che, seppur nella leggenda, li accomuna ad un certo Lord Byron. Usciti dal canale infatti, Giumelli e Muscarà, si sono diretti, lato mare aperto, verso l’isola Palmaria, Tino, Tinetto e Madonnina del Tinetto, per poi dirigersi, bracciata dopo bracciata, a Tellaro dove hanno svoltato a sinistra tornando al punto di partenza. I nuotatori per tutto il tragitto sono stati “scortati” da un imbarcazione pilotata da Pierluigi Isola del Circolo Velico Erix. A bordo a ufficializzare l’impresa c’era il Giudice di nuoto in acque libere Franco Lo Cascio di Chiavari e da Giuseppe Mineo, spezzino e anche lui nuotatore di gran fondo. Ai due atleti le congratulazione da parte della comunità sportiva spezzina.

