Savona. Si intitola “Destino d’estate” il terzo libro di Michela Minini, già autrice di “Pensieri dell’anima” e “Cuore con cuore”.

Il volume è già disponibile in libreria e su varie piattaforme (come Youcanprint). Come avvenuto con i suoi due primi libri, tutto il ricavato sarà devoluto alla pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it