Pioggia e temporali in arrivo sulla Liguria: emanata l’allerta gialla per il levante e l’entroterra

Liguria. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali che interesserà il centro levante della regione (zone B, C ed E). L’allerta entrerà in vigore alle 18 di oggi martedì 1 novembre e si concluderà alle 14 di domani mercoledì 2 novembre.

Cambio di scenario meteorologico sulla Liguria. Dopo l’alta pressione e le temperature decisamente sopra la media stagionale degli ultimi giorni, la pioggia sta tornando sulla nostra regione. Le nubi di questa mattina e le prime precipitazioni che interessano l’estremo ponente (anche d’intensità moderata, 18.2 millimetri in un’ora a Borgomaro), segnalano, infatti, l’arrivo di un fronte proveniente da ovest, seguito da aria instabile che, nelle prossime ore, sarà responsabile di rovesci e temporali, che attraverseranno la Liguria a iniziare da ponente. Dal pomeriggio i fenomeni saranno più localizzati sul centro levante con intensità anche localmente forti; l’instabilità proseguirà fino a metà della giornata di domani, mercoledì 2 novembre, sempre con fenomeni forti più probabili sul centro levante. Poi, l’ingresso di aria più secca porterà ad un esaurimento dei fenomeni.

