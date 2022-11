Rifugio anti-aereo, un set multimediale permanente per rivivere il bombardamento del 18 aprile ’43

La promessa è che entro la fine del 2023 gli spezzini potranno godersi un nuovo tragitto pedonale verticale che unisce settecento anni di storia in un unico percorso di visita. Dal rifugio antiaereo di galleria Quintino Sella la cui entrata principale dà sulla centralissima Via del Prione alla sovrastante area con vista, dove fino alla Seconda Guerra Mondiale sorgeva il pluricitato ex Convento delle Clarisse. Parte integrante del progetto “La Spezia Forte” sarà un viaggio diviso fra mondo sotterraneo ed esterno e arricchirà l’offerta di visita di un centro città che necessita di “argomenti” per tenere nel comune capoluogo i turisti, attratti dal fenomeno Cinque Terre e, soprattutto per quel che riguarda gli italiani, dalle due perle del Golfo, Porto Venere e Lerici. Ogni luogo ha la sua storia, d’altro canto e Spezia ne ha una, anzi tante, spesso confuse e affastellate nella mancanza di documenti scritti, tipica lacuna dei territori periferici e di confine.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com