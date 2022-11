Renzo Guccinelli ha fissato per venerdì 11 novembre la sua prima iniziativa pubblica dopo la conferenza stampa di piazza Luni nella quale aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Sarzana con le proprie liste civiche. All’appuntamento in programma la prossima settimana alla Sala della Repubblica, l’ex primo cittadino e assessore regionale potrebbe però arrivare da candidato unico del centrosinistra dopo aver incassato l’appoggio del Pd e delle altre forze politiche cittadine al di fuori della maggioranza, con l’eccezione del Movimento 5 Stelle che dovrebbe correre in solitaria come già avvenuto nel 2018.

Lo scorso 20 ottobre il segretario Dem Vico Ricci aveva annunciato l’individuazione del candidato sindaco “entro quindici giorni”, questa dovrebbe quindi essere la settimana decisiva per la decisione del nome da opporre al sindaco uscente Cristina Ponzanelli e sul quale molte anime interne al Pd vorrebbero convergere proprio su Guccinelli. Serata decisiva potrebbe essere quella di giovedì 3 novembre quando partito si troverà allo stesso tavolo con chi deciderà di rispondere all’invito del segretario per un confronto utile a fare luce sul futuro di una coalizione ancora alla ricerca di un nome in grado rappresentare le istanze di tutti. Non ci saranno i Cinquestelle mentre sarà dell’incontro Italia Viva che, pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, vedrebbe di buon occhio il ritorno in campo dell’ex sindaco. Si riunirà infine sabato 5 novembre (sempre presso la Sala della Repubblica) il folto gruppo di under 35 guidato da Marco Lorenzo Baruzzo – al momento unico altro nome emerso all’interno del centrosinistra – per un’assemblea pubblica pensata per discutere idee e proposte sul futuro della città, che avrà come obiettivo “mettere i contenuti prima dei nomi e aprire un discorso collettivo”.

L’articolo Sarzana al voto, settimana decisiva per il candidato del centrosinistra proviene da Citta della Spezia.

