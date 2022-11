Sindaco e cittadini rimuovono rifiuti lungo il torrente, individuata anche una persona che ne aveva abbandonati

Mattinata a raccogliere rifiuti nell’alveo del torrente Bettigna per il sindaco di Castelnuovo Daniele Montebello e alcuni cittadini che si sono dati appuntamento nei pressi del vecchio ponte di via Olmarello per recuperare immondizia ben visibile dopo l’intervento di pulizia del Comune. “Abbiamo fatto una bella passeggiata lungo il torrente – ha osservato al termine Montebello – per rimuovere un po’ di sporcizia. Con l’aiuto della Polizia Locale abbiamo anche individuato una persona che ha abbandonato rifiuti”. In un sacchetto è stata infatti rinvenuta una rivista con l’indirizzo del destinatario che ora si vedrà consegnare un verbale a domicilio.

