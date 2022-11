Tutti i risultati delle giovanili dell’Hockey Sarzana

Giornata super positiva per le giovanili rossonere, tre vittorie, un pareggio per le formazioni dei baby rossoneri e una sola sconfitta: vince l’ Under 11/A a Camaiore dopo una partita al cardiopalma e risolta da Beggi a 34 secondi dal suono della sirena. Primo punto conquistato nei campionati agonistici per gli Under 11/B (2014) che con una rete di Papale su tiro diretto impattano a Siena. L’ Under 13 travolge il Grosseto in Maremma con il punteggio di 9 a 0 sugli scudi Tonelli autore di cinque reti e il portiere Krocka che para due tiri diretti. Gli Under 15 vengono sconfitti dal quotato Forte dei Marmi che in estate ha rinforzato il proprio roster con tre giocatori provenienti da Viareggio, dopo un primo tempo disastroso nel secondo tempo provano a rimontare ma non riescono nell’intento. L’ Under 17 a valanga contro il Forte dei Marmi, i rossoneri vincono al Vecchio Mercato trascinati da Alessio Lavagetti autore di cinque reti. (nella foto la squadra dell’under 11 B 2014 tutti al debutto nella categoria agonistica).

UNDER 11A

ROTELLISTICA CAMAIORE – ASD HOCKEY SARZANA A (2013) 3 – 4 (1 -0)

