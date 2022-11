“Addio Gina e grazie per il tuo amore immenso e unico”

Le sorelle Michela e Sonia Bella, i generi ed i nipoti vogliono ringraziare tutte le persone che nell’ultimo mese si sono prese cura della loro mamma Gina, una persona con un grande cuore, disponibile per tutti. Lei che era sempre presente per dare una mano nelle feste del paese di Pignone, lei che ha cresciuto i suoi nipoti con amore immenso ed unico. Un ringraziamento particolare al Dottor. Matteo Trezzi per tutti gli anni che l’ha seguita. Grazie a tutto il personale della Terapia Intensiva dell’ospedale Sant’Andrea soprattutto al Dottor Andrea Derchi, medico di grande umanità. Ancora grazie al Dottor Cosimo Feleppa e Michele Saracco.

Grazie da tutti noi.

