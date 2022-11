“Bancomat fuori servizio” alla Carisa di Borgio Verezzi, la protesta

Borgio Verezzi. “Bancomat fuori servizio”: è la scritta che da oltre una settimana è presente alla Carisa-Carige di Borgio Verezzi, anche durante il ponte del 1 Novembre con numerosi turisti e ospiti impossibilitati al normale prelievo di contante.

Non sono mancate in questi giorni numerose segnalazioni di utenti e clienti del gruppo Carige, ora Bper, per l’assenza di un servizio ritenuto fondamentale per la zona di Borgio e Pietra Ligure, considerato che si tratta di uno sportello funzionale rispetto a quello presente nel centro pietrese (con la passeggiata a senso unico meno raggiungibile) o rispetto a al bancomat presente sull’Aurelia a fianco dell’ospedale Santa Corona.

